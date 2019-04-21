В Сети появилось видео последствий одного из взрывов на Шри-Ланке.

Как сообщалось ранее, в церквях и отелях Шри-Ланки прогремели шесть взрывов - в трех церквях и трех отелях в столице страны Коломбо и других частях страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости По данным телеканала NEWS 1ST, 160 человек погибли, более 360 пострадали. По словам министра экономических реформ и государственного распределения страны Харша де Силва, среди жертв есть иностранцы. Нажмите на видео для просмотра:

