Опубликовано видео с места одного из взрывов на Шри-Ланке - ВИДЕО
21 апреля 2019 10:57 146
В Сети появилось видео последствий одного из взрывов на Шри-Ланке.
Как сообщалось ранее, в церквях и отелях Шри-Ланки прогремели шесть взрывов - в трех церквях и трех отелях в столице страны Коломбо и других частях страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным телеканала NEWS 1ST, 160 человек погибли, более 360 пострадали. По словам министра экономических реформ и государственного распределения страны Харша де Силва, среди жертв есть иностранцы.
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