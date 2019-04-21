Принц Гарри и его жена Меган Маркл могут переехать в Африку после рождения их первого ребенка, сообщает The Sun.

Букингемский дворец может на два-три года отправить их за границу, где они будут заниматься благотворительностью и "продвигать" Британию. "Обсуждения находятся на ранней стадии. Но план состоит в том, чтобы найти новый способ использовать их возможности "мягкой силы", скорее всего, в Африке", - рассказал источник в дворцовых кругах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во дворце хотят найти специальную роль для Гарри, поскольку его старший брат Уильям начинает готовиться к тому, чтобы стать королем. Кроме того, отъезд четы избавит их от конфликтов в королевской семье: ходят слухи, что у Гарри и Маркл испортились отношения с Уильямом и его женой Кейт Миддлтон.

Решение о том, где будут жить Гарри и Меган Маркл, может быть принято не ранее 2020 года. Среди вариантов - Лесото, Ботсвана, Малави и ЮАР. Букингеский дворец обсудит с правительством финансирование пребывания и безопасности пары за рубежом.