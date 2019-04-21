Тяжелое ДТП в Индии, есть погибшие
21 апреля 2019 11:42 171
По меньшей мере семь человек погибли, еще 30 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает местный телеканал NDTV со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Авария произошла на шоссе Агра-Лакхнау, когда автобус, направлявшийся в Варанаси из Нью-Дели, пошел на обгон, и произошло лобовое столкновение с грузовиком, который ехал в противоположную сторону", - заявил представитель местной полиции Ракеш Пандей.
Пандей добавил, что среди погибших - водитель автобуса. Пострадавшие были доставлены в больницу.
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