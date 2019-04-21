Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил теракты в церквях и отелях Шри-Ланки, сравнив их с нападениями на мечети в Новой Зеландии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Как сообщил местный телеканал News 1st, число погибших составило 160 человек, более 360 человек пострадали. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром проводит экстренное заседание.

"Мы осуждаем террористические атаки на невинных людей в церквях и отелях Шри-Ланки во время Пасхи. Независимо от мотива, ужасное террористическое нападение на Шри-Ланке такое же трусливое, варварское и жестокое, как и в Крайстчерче. У терроризма нет ни религии, ни национальности, ни географии. Выражаю соболезнования народу Шри-Ланки", - написал Чавушоглу в Twitter.