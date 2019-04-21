В японском портовом городе Кобе на острове Хонсю автобус въехал в группу пешеходов. Об этом сообщает Kyodo.

Как отмечается, семь человек получили травмы разной степени тяжести, один молодой человек скончался, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что инцидент произошел возле станции Санномия. По словам 64-летнего водителя, автобус неожиданно ускорился и наехал на толпу людей. Мужчину арестовали на месте ЧП, причины происшествия выясняются.