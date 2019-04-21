В Гонконге столкнулись пять автобусов, десятки раненых
21 апреля 2019 15:14 165
Более 20 человек пострадали в результате столкновения пяти автобусов в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.
Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье днем на одном из главных мостов по дороге в аэропорт. Отмечается, что четыре автобуса были шаттлами, которые направлялись в аэропорт Гонконга.
По сообщению полиции, пострадали по меньшей мере 20 человек.
Причина инцидента пока не выяснена.
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