Более 20 человек пострадали в результате столкновения пяти автобусов в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.

Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье днем на одном из главных мостов по дороге в аэропорт. Отмечается, что четыре автобуса были шаттлами, которые направлялись в аэропорт Гонконга.

По сообщению полиции, пострадали по меньшей мере 20 человек.