На Шри-Ланке временно заблокировали социальные сети и мессенджеры - WhatsApp, Viber, Facebook, Twitter, сообщает Sri Lanka Guardian. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение дезинформации о серии взрывов, в результате которых, по последним данным, погибли 185 человек, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи в стране произошли восемь взрывов, в результате которых, по последним данным, погибло 185 человек, около 500 ранены. Среди погибших - 35 иностранцев.

Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три - в церквях. Седьмая бомба разорвалась рядом с зоопарком в городе Дехивале, последний взрыв был в районе Дематагода.

Об ответственности за произошедшее пока не заявила ни одна организация. По мнению местных правоохранительных органов, за терактами могли стоять террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath (NTJ).

За десять дней до терактов глава полиции Шри-Ланки Пуджут Джайасундара выпустил предупреждение на основании данных неназванной "иностранной разведывательной службы" о том, что боевики-смертники могут планировать атаки на церкви.

NTJ - радикальная мусульманская группа в Шри-Ланке, ранее известная вандализмом в отношении буддийских статуй, в терактах до этого момента замечена не была.