Испанское управление воздушного транспорта и аэропортов начало менять формулировки в объявлениях, которые звучат по громкой связи в воздушных гаванях по всей стране, сообщает "Евро Пульс".

Теперь там можно услышать только нейтральные обращения к пассажирам без употребления форм женского и мужского рода.

Планируется, что такие обращения будут введены во всех аэропортах Испании к концу года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости