Новшество в испанских аэропортах
21 апреля 2019 15:52 98
Испанское управление воздушного транспорта и аэропортов начало менять формулировки в объявлениях, которые звучат по громкой связи в воздушных гаванях по всей стране, сообщает "Евро Пульс".
Теперь там можно услышать только нейтральные обращения к пассажирам без употребления форм женского и мужского рода.
Планируется, что такие обращения будут введены во всех аэропортах Испании к концу года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Подобные изменения уже введены и в других европейских странах. Например, в 2017 году в Амстердаме выпустили памятку для госслужащих и общественных деятелей с нормами гендерно нейтральной лексики: в ней вместо обращения "Дамы и господа" составители предлагают использовать "Дорогие амстердамцы".