Семь человек задержаны в связи со взрывами в Шри-Ланке, сообщил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"(Министр средств связи и массовой информации - ред.) Руван Вийевардене заявил, что семь человек задержали в Шри-Ланке за утренние атаки, в результате которых погибли по меньшей мере 160 человек, включая, предположительно, около 30 иностранцев", - написал Харша де Силва в Twitter.

Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Местный телеканал News 1st сообщил, что правительство Шри-Ланки в связи с прогремевшими взрывами введет комендантский час с 18.00 21 апреля до 6.00 22 апреля по местному времени.