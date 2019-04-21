На Кемаля Кылычдароглу напали в пригороде Анкары
21 апреля 2019 16:15 245
На лидера турецкой оппозиции набросилась толпа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу прибыл в пригород Анкары Чубук на похороны военнослужащего.
На церемонии похорон толпа начала вести себя агрессивно. Группа мужчин окружила оппозиционера, ему начали угрожать. Охрана с трудом отбила Кылычдароглу и вывела к машине.
Сообщается, что мужчина не пострадал и сейчас находится в безопасности.
Президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно обвинял Кылычдароглу в поддержке запрещенной Рабочей партии Курдистана, передает РИА Новости.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!