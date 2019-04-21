Комендантский час, введенный властями Шри-Ланки в связи с прогремевшими в стране взрывами, продлен до дальнейших распоряжений, передает телеканал News 1st.

Ранее правительство Шри-Ланки сообщило о введении комендантского часа с 18.00 21 апреля до 6.00 22 апреля по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"Комендантский час был продлен до дальнейших распоряжений", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Twitter.

Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке достигло 207, более 450 человек пострадали.