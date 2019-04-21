Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с решительным осуждением терактов в церквях и отелях Шри-Ланки, назвав их нападением на все человечество, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Как сообщил местный телеканал News 1st, число погибших достигло 185, почти 500 человек пострадали. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром проводит экстренное заседание.

"Самым решительным образом осуждаю теракты в день Пасхи на Шри-Ланке. Это нападение на все человечество. От имени турецкого народа выражаю соболезнования семьям погибших и всему народу Шри-Ланки, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Эрдоган в Twitter.