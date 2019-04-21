В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен", передает Day.Az.

Михаил Александрович Быков - советский и российский телеведущий, диктор Ленинградского телевидения. С конца 1970-х он сделал десятки записей для подземки. Также его голосом будут озвучивать названия станций, которые еще не построены, - "Дунайская", "Проспект Славы" и другие.