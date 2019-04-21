"Генеральный секретарь возмущен террористическими нападениями на церкви и гостиницы в Шри-Ланке в Пасхальное воскресенье, священный день для христиан во всем мире", - говорится в заявлении.

Там добавляется, что генсек "напоминает о святости всех мест поклонения". "Он надеется, что виновные будут оперативно привлечены к правосудию", - отмечает представитель.

Глава ООН выразил свои глубочайшие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Шри-Ланки и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Он высоко оценивает руководящую роль, продемонстрированную властями, и единство народа Шри-Ланки после этих нападений", - добавил Дюжаррик.