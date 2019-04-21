Генсек ООН выразил соболезнования семьям жертв терактов на Шри-Ланке
21 апреля 2019 18:44 106
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил свое крайнее возмущение терактами в храмах и гостиницах Шри-Ланки, сообщает его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Генеральный секретарь возмущен террористическими нападениями на церкви и гостиницы в Шри-Ланке в Пасхальное воскресенье, священный день для христиан во всем мире", - говорится в заявлении.
Там добавляется, что генсек "напоминает о святости всех мест поклонения". "Он надеется, что виновные будут оперативно привлечены к правосудию", - отмечает представитель.
Глава ООН выразил свои глубочайшие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Шри-Ланки и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Он высоко оценивает руководящую роль, продемонстрированную властями, и единство народа Шри-Ланки после этих нападений", - добавил Дюжаррик.
Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 215, более 450 человек пострадали.