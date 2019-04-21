Массовые беспорядки в Грузии, полиция применила силу - ФОТО
В Панкисском ущелье напряженная ситуация между протестующими и полицией - периодически происходят столкновения.
Как передает Day.Az со ссылкой на NewsGeorgia, c утра у села Биркиани Ахметского муниципалитета проходит акция с требованием остановки строительства малой ГЭС "Хедори 3" на реке Алазани, в которой принимают участие несколько сотен местных жителей. Ситуация обострилась после того, как на место были стянуты дополнительные силы полиции и спецназа.
В ходе очередной стычки участники митинга начали кидать камни в силовиков. В ответ были применены резиновые пули и слезоточивый газ. Протестующие громили и поджигали машины МВД, а также спецтехнику, которая должна была быть задействована на строительстве ГЭС.
Из-за столкновений есть пострадавшие как со стороны полиции, так и среди граждан, однако точное число пока неизвестно. На месте ждут прибытия министра внутренних дел Георгия Гахария.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!