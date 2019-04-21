В Панкисском ущелье напряженная ситуация между протестующими и полицией - периодически происходят столкновения.

Как передает Day.Az со ссылкой на NewsGeorgia, c утра у села Биркиани Ахметского муниципалитета проходит акция с требованием остановки строительства малой ГЭС "Хедори 3" на реке Алазани, в которой принимают участие несколько сотен местных жителей. Ситуация обострилась после того, как на место были стянуты дополнительные силы полиции и спецназа.

В ходе очередной стычки участники митинга начали кидать камни в силовиков. В ответ были применены резиновые пули и слезоточивый газ. Протестующие громили и поджигали машины МВД, а также спецтехнику, которая должна была быть задействована на строительстве ГЭС.

Из-за столкновений есть пострадавшие как со стороны полиции, так и среди граждан, однако точное число пока неизвестно. На месте ждут прибытия министра внутренних дел Георгия Гахария.