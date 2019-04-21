Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, свидетельствуют данные национального Exit Poll по состоянию на 18:00.

"Зеленский - 73,2% голосов, Порошенко - 25,3%", - заявила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина на брифинге.

Второй тур прошел в воскресенье. В нем приняли участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский.

В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.