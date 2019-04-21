Зеленский сказал, что теперь будет с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов в случае своей победы на выборах рассмотреть кандидатуру Петра Порошено на один из государственных постов, если этого попросит общество, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вы хотите, чтобы я кем-то его назначил? Я обращусь к обществу, если они скажут, что хотят видеть его на том или ином посту - может быть, я не знаю", - сказал она в воскресенье вечером на брифинге в своем избирательном штабе.
При этом Зеленский настоял, что сейчас у него нет никаких отношений с Порошенко и выразил желание "попробовать что-то сделать новыми силами". Однако от помощи действующего главы государства Зеленский не отказался. "Мне кажется, что ту помощь, которую он [Петр Порошенко] предложил, это действительно серьезная помощь, и я готов обратиться, когда она понадобится. Почему нет?" - добавил он.
Согласно результатам всех экзитполов, во втором туре президентских выборов Украины победил кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с результатом около 73% голосов. Его конкурент - действующий глава государства Петр Порошенко - набрал около 26%.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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