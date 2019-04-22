Владимир Зеленский, рассказал о приоритетных направлениях своей работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Зеленский заявил, что будет продолжать "минский процесс", а также планирует остановить огонь в Донбассе.

"Задача - вернуть всех наших заключенных", - отметил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что пока у него нет официального статуса.

"Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой", - сказал он.