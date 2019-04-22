Зеленский дал первые обещания
22 апреля 2019 07:14 423
Владимир Зеленский, рассказал о приоритетных направлениях своей работы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Зеленский заявил, что будет продолжать "минский процесс", а также планирует остановить огонь в Донбассе.
"Задача - вернуть всех наших заключенных", - отметил он.
При этом Зеленский подчеркнул, что пока у него нет официального статуса.
"Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой", - сказал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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