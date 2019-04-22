Прокуратура предъявила экс-главе альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону новое обвинение в присвоении средств Nissan. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает NHK.

По данным телеканала, следствие обвиняет Гона в похищении миллионов долларов с помощью мошеннической схемы.

Как отмечается, подобное обвинение позволит оставить Гона под стражей.

При этом защита экс-главы альянса намерена подать иск о его освобождении под залог.