Карлосу Гону предъявлено новое обвинение
22 апреля 2019 09:07 214
Прокуратура предъявила экс-главе альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону новое обвинение в присвоении средств Nissan. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает NHK.
По данным телеканала, следствие обвиняет Гона в похищении миллионов долларов с помощью мошеннической схемы.
Как отмечается, подобное обвинение позволит оставить Гона под стражей.
При этом защита экс-главы альянса намерена подать иск о его освобождении под залог.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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