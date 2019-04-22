В Армении рухнула церковь
22 апреля 2019 10:45 406
Чрезвычайный инцидент произошел накануне в Сюникской области Армении.
Как сообщает МЧС Армении, 21-го апреля в 19:04 в службу "911" поступил сигнал о том, что накануне - 20-го апреля около 20:00 частично обрушилась церковь (строение 1892 года) в селе Хдранц, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.
На место выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда.
Спасатели огородили территорию. Пострадавших нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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