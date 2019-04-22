Парижская Эйфелева башня погасила огни в память о жертвах терактов в Шри-Ланке. Соответствующее видео разместили пользователи "Твиттера".

Как сообщалось ранее, во время празднования Пасхи в гостиницах и церквях Шри-Ланки прогремела серия взрывов. Изначально сообщалось о двух, но потом их количество возросло до восьми. Ответственность на себя никто не взял, однако полицейским удалось установить организаторов, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

По последним данным, жертвами атаки стали 290 человек, ещё около 500 пострадало. Задержаны по подозрению в причастности к взрывам 24 человека.

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