Лестница, влетевшая в лобовое стекло машины, чуть не стала причиной страшной трагедии - ВИДЕО
22 апреля 2019 13:06 174
Мади Нельсон, ехавшая по шоссе в Лас-Вегасе (Невада, США), испытала не самые приятные минуты в жизни, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Из-под колёс автомобиля, который находился впереди, внезапно вылетела лестница и с силой врезалась в лобовое стекло машины Мади.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Неизвестно, как лестница вообще оказалась на шоссе, но считается, что она могла выпасть из какого-нибудь транспортного средства.
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