Мади Нельсон, ехавшая по шоссе в Лас-Вегасе (Невада, США), испытала не самые приятные минуты в жизни, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Из-под колёс автомобиля, который находился впереди, внезапно вылетела лестница и с силой врезалась в лобовое стекло машины Мади.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Неизвестно, как лестница вообще оказалась на шоссе, но считается, что она могла выпасть из какого-нибудь транспортного средства.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

