Депутат от фракции "Процветающая Армения" Сергей Багратян выступил в понедельник в парламенте с предложением закрыть все массажные салоны в Ереване, назвав их рассадниками трафикинга и сексуальной эксплуатации, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Армянские парламентарии обсуждают в понедельник внесение изменений в закон "Об идентификации людей, подвергшихся насилию и трафикингу, и содействии им", нацеленные на улучшение механизмов защиты детей от трафикинга.

"Не секрет, что в Армении, особенно в Ереване, очень распространены массажные салоны, под видом которых происходят различные явления, которые нуждаются в серьезном исследовании", - сказал Багратян.

Он отметил, что трафикинг в том числе предполагает сексуальную эксплуатацию. При этом Багратян сказал, что при сопоставлении данных показателей большинство массажных салонов можно назвать очагами трафикинга.

"Я предлагаю министерству труда и по социальным вопросам заняться исследованием данного явления и ввести запрет на деятельность массажных салонов и максимально быстро закрыть массажные салоны в Ереване", - сказал Багратян.

Как отметил в данной связи замминистра труда и по социальным вопросам Армении Гемафин Гаспарян, в 2018 году было возбуждено 9 уголовных дел по трафикингу, из которых два дела приостановлены, одно переквалифицировано и только одно затрагивало вопрос сексуальной эксплуатации.

Он также сообщил, что статистику по этой сфере в Армении начали вести с ноября 2015 года. Так, в 2015-2016 гг. было выявлено 28 случаев, в рамках которых идентифицированы 24 человека, четверо из которых женщины, один ребенок.

"Всего 10 человек подвергались трафикингу в России, четверо - в Армении, двое в ОАЭ, преимущественно это касалось принудительной работы (20 человек), всего три случая сексуальной эксплуатации и один случай попрошайничества в Армении", - сказал Гаспарян.

Он также отметил, что в 2017 году было выявлено 16 человек, из которых идентифицированы 11 взрослых (9 женщин, 3 мужчин) и двое несовершеннолетних, из них 6 случаев касались сексуальной эксплуатации и один - рабства.

Из зарегистрированных в 2018 году 9-ти случаев трафикинга, по его словам, восемь случаев касались трафикинга мужчин, четверо из которых оказались проживающими в Армении гражданами Индии.

"Случаи трафикинга очень сложно идентифицировать, поскольку они регистрируются только с согласия человека и при обеспечении полной безопасность всех личных данных. При этом многие жертвы трафикинга воздерживаются от представления официальных данных и регистрации в качестве пострадавшей стороны", - сказал Гаспарян.