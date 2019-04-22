В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей крупнейшего акционера онлайн-ретейлера ASOS, самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

По информации издания, семья Андерса Холча Повлсена, в которой было четверо детей, поехала на Шри-Ланку отмечать Пасху.

Имена погибших детей предпринимателя не разглашаются.

В воскресенье во время празднований католической Пасхи на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов: первые шесть - в трех храмах и отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой - в Дехивале на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде столицы страны.

По последним данным, жертвами атак стали 290 человек.