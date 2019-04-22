На Шри-Ланке введут режим ЧП
22 апреля 2019 15:25 174
Власти Шри-Ланки решили ввести на территории страны режим ЧП. Об этом сообщает News First со ссылкой на пресс-службу главы страны Майтрипалы Сирисены, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как отмечается, режим чрезвычайного происшествия начнет действовать в стране с полуночи 23 апреля.
В настоящее время неизвестно как долго будет введен режим ЧП на территории страны.
Ранее сообщалось, что СМИ назвали участников серии взрывов на Шри-Ланке.
На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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