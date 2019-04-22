Полиция американского города Сан-Диего задержала вооруженную женщину с десятимесячным ребенком, которая угрожала взорвать церковь, говорится в пресс-релизе департамента полиции.

Звонки об угрозах поступили в полицию днем в воскресенье. Женщина, идентифицированная полицией как 31-летняя Анна Конки, в ходе службы угрожала взорвать внеконфессиональную церковь Tsidkenu, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Женщина поднялась на возвышение и начала угрожать взорвать церковь, размахивая пистолетом. До того как полицейские Сан-Диего прибыли на место, прихожане приблизились к женщине и смогли обезоружить ее", - говорится в пресс-релизе.

Полиция прибыла спустя две минуты после получения первого звонка и заключила женщину под стражу. Ее оружие было не заряжено. Полиция также не обнаружила взрывчатки в церкви и автомобиле женщины. Помимо 10-месячного ребенка, полиция нашла 5-летнюю дочь женщины, дети были взяты под опеку.

Полиция Сан-Диего днем ранее сообщила, что следит за ситуацией на Шри-Ланке и усилила охрану религиозных сооружений.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.

Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники.