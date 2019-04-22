Трамп хочет оставить мир без иранской нефти
22 апреля 2019 16:48 254
Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана, срок которых истекает в мае, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп принял решение, что больше не будет продлевать режим исключения из нефтяных санкций против Ирана для ряда стран. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В ее заявлении указывается, что "президент Дональд Трамп принял решение не выпускать вновь исключения" из санкционного режима, "когда они истекут в начале мая".
"Это решение нацелено на то, чтобы свести экспорт иранской нефти до нуля", - говорится в распространенном сообщении. США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) Штаты установили временные исключения, то есть обязались до определенного времени не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.