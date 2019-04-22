Президент США Дональд Трамп принял решение, что больше не будет продлевать режим исключения из нефтяных санкций против Ирана для ряда стран. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В ее заявлении указывается, что "президент Дональд Трамп принял решение не выпускать вновь исключения" из санкционного режима, "когда они истекут в начале мая".

"Это решение нацелено на то, чтобы свести экспорт иранской нефти до нуля", - говорится в распространенном сообщении. США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) Штаты установили временные исключения, то есть обязались до определенного времени не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.