США предложили помощь Шри-Ланке в расследовании терактов
22 апреля 2019 18:21 177
США готовы оказать помощь Шри-Ланке в расследовании терактов, сообщил госсекретарь Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я поговорил с премьер-министром Шри-Ланки сегодня утром и с нашим посольством, ...чтобы предложить нашу помощь американцам и правительству Шри-Ланки. Мы призываем как можно скорее привлечь к ответственности всех, кто сотворил это зло, и Америка готова помочь в этом", - заявил Помпео в понедельник на брифинге.
Он также подтвердил, что среди погибших были граждане США.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали.
Полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники.
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