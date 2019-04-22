США готовы оказать помощь Шри-Ланке в расследовании терактов, сообщил госсекретарь Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я поговорил с премьер-министром Шри-Ланки сегодня утром и с нашим посольством, ...чтобы предложить нашу помощь американцам и правительству Шри-Ланки. Мы призываем как можно скорее привлечь к ответственности всех, кто сотворил это зло, и Америка готова помочь в этом", - заявил Помпео в понедельник на брифинге.