Действующий чемпион виртуальной гоночной серии Formula 1 Esports Брендон Ли выйдет на старт реальной профессиональной гонки: этапа чемпионата BRSCC National Formula Ford 1600 в Снеттертоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он будет пилотировать машину команды "Kevin Mills Racing" и, возможно, примет участие в некоторых других гонках чемпионата в этом году.

Ли, выигравший оба состоявшихся виртуальных чемпионата Formula 1 Esports, уже имеет опыт управления машиной Формулы Ford 1600. Он провел три дня тестов за KMR и, по словам руководителя команды Кевина Миллса, мало в чём уступал более опытным пилотам. При этом сам Миллс поначалу даже не знал, что Брендон прежде выступал только в виртуальных гонках.

Кевин Миллс сказал: "Просто два месяца назад он попросил о возможности приехать и провести тесты. Я даже не знал, кто он - мой сын знал, а я нет. Он сел за руль и выступал неплохо. Я думал, что это будет разовый опыт, но затем он вернулся, отработал еще два дня и снова был очень хорош.

Он сразу же оказался быстр. На самом деле, он не слишком отличался от двух других моих пилотов. Его время на круге оказалось вполне сравнимым. У него все получится. Я не знаю, насколько он будет хорош в гонке, когда вокруг будет еще 20 машин, но, конечно, по скорости он вполне неплох на фоне других гонщиков".