Subaru отзывает 52 тысячи автомобилей
22 апреля 2019 19:20 100
Официальный представитель Subaru в России ООО "Субару Мотор" отзывает 52,043 тысячи автомобилей из-за возможных неисправностей, сообщается на сайте Росстандарта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отзыву подлежат 12,723 тысячи автомобилей Subaru Impreza (G4), XV (G4), Forester (SH / SJ), BRZ (ZC), реализованных с 2012 по 2014 год. Причиной отзыва транспортных средств является возможное усталостное разрушение клапанной пружины двигателя.
Также отзываются 39,320 тысячи автомобилей Subaru Impreza, WRX, WRXSTI (G3), XV (G4), Forester (SJ), реализованных в период с 2009 по 2016 год. "Причиной отзыва транспортных средств является газообразный силикон, который потенциально может попасть в автомобиль с различными потребительскими товарами, ... может проникать в корпус выключателя стоп-сигналов и приводить к нарушению проводимости", - говорится в сообщении Росстандарта.
Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей Subaru, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На транспортных средствах будут заменены клапанные пружины двигателя, а также выполнены работы по замене выключателя стоп-сигналов на модифицированный. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, отмечается в релизе.
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