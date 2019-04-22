Также отзываются 39,320 тысячи автомобилей Subaru Impreza, WRX, WRXSTI (G3), XV (G4), Forester (SJ), реализованных в период с 2009 по 2016 год. "Причиной отзыва транспортных средств является газообразный силикон, который потенциально может попасть в автомобиль с различными потребительскими товарами, ... может проникать в корпус выключателя стоп-сигналов и приводить к нарушению проводимости", - говорится в сообщении Росстандарта.