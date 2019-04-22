В Цюрихе задержали трех человек из-за нападения на генконсульство Турции
22 апреля 2019 19:33 271
Трое молодых людей задержаны в связи с нападением на генконсульство Турции в Цюрихе, говорится в заявлении муниципальной полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщается, три молодых человека 17, 18 и 19 лет в ночь на понедельник бросили в здание генерального консульства Турции в Цюрихе две бутылки с зажигательной смесью. Инцидент был замечен полицией, которая арестовала нападавших.
В генконсульстве назвали инцидент незначительным, так как здание не пострадало, а нападавшие задержаны.
Кантональная полиция начала расследование.
За последние два с половиной года было зафиксировано шесть нападений на турецкое генконсульство в Цюрихе.
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