Пять человек погибли от землетрясения на Филиппинах
22 апреля 2019 19:55 194
Сегодня, 22 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение, по данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, его магнитуда - 5,9. Геологическая служба США приводит другие данные - 6,3, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Очаг природного бедствия располагался неподалеку от Манилы, залегая на глубине около 40 километров.
Больше всего пострадала инфраструктура столицы островного государства: в городе потрескался асфальт, в некоторых районах отключено электричество и подача воды. Закрыто метро, поступают сообщения о повреждениях в местном Аэропорту.
К настоящему времени подтверждена гибель пяти человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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