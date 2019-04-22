В районе Кагытхане Стамбула обрушилось четырехэтажное жилое здание, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, обрушение произошло в 14:15 по местному времени, в результате происшествия никто не пострадал. Жильцы были заранее эвакуированы, передает Day.Az.

Также отмечается, что была проведена эвакуация людей из десяти близлежащих зданий.