Трагедия в Стамбуле, рухнула жилая многоэтажка
22 апреля 2019 21:36 453
В районе Кагытхане Стамбула обрушилось четырехэтажное жилое здание, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, обрушение произошло в 14:15 по местному времени, в результате происшествия никто не пострадал. Жильцы были заранее эвакуированы, передает Day.Az.
Также отмечается, что была проведена эвакуация людей из десяти близлежащих зданий.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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