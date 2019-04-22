В США сорвали покушение на Обаму и Клинтон
Главарь военизированного формирования, задержанный сотрудниками ФБР в штате Нью-Мексико за самовольное задержание нелегальных мигрантов, обвиняется в намерении совершить покушение на бывшего президента США Барака Обаму и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Reuters.
Согласно им, ФБР во время расследования получило показания свидетеля о том, что Ларри Митчелл Хопкинс в личной беседе хвалился, будто планировал с соучастниками устроить покушение на Обаму, Клинтон, а также финансиста Джорджа Сороса.
Как объявил ранее генпрокурор штата Нью-Мексико Гектор Балдерас, Хопкинс был арестован в субботу по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия. "Это опасный преступник, которому нельзя находиться с оружием рядом с детьми и семьями. Сегодняшний арест, произведенный ФБР, призван напомнить, что контроль над соблюдением закона должны осуществлять не вооруженные самоуправцы, а прошедшие подготовку сотрудники правоохранительных органов", - подчеркнул Балдерас.
Ранее на этой неделе в социальных сетях появились записи, на которых запечатлены вооруженные люди. Они, предположительно, самовольно задерживали мигрантов в районе границы между США и Мексикой. В ряде случаев они выдавали себя за сотрудников пограничных служб. Есть данные, что Хопкинс и его подручные задержали 5,6 тыс. мигрантов за последние 60 дней.
Представители данной группы заявляли, что берут на себя функцию по пресечению нелегальной миграции в США. Представители местных властей заявили, что не имеют отношения к происходящему. Правозащитные организации США потребовали проведения расследования.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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