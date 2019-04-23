Совет Безопасности ООН категорически осудил серию террористических актов, произошедших в воскресенье на Шри-Ланке, в которых погибли почти 300 человек, говорится в заявлении СБ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили серию отвратительных и трусливых террористических нападений, которые имели место в храме Святого Антония в Коломбо, Святого Себастьяна в Негомбо, Церкви Сиона в Баттикалоа, отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо, а также другие взрывы по всей Шри-Ланке в Пасхальное воскресенье, 21 апреля 2019 года, в результате которых почти 300 человек были убиты и еще сотни ранены", - говорится в документе.

Члены СБ выразили свое глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям погибших и правительству Шри-Ланки и пожелали скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

Совбез в очередной раз напомнил, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.

"Члены СБ подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов, спонсоров этих осуждаемых актов терроризма и привлечения к ответственности и настоятельно призвали все государства, согласно их обязательствам по международному праву и соответствующим резолюциям СБ, активно сотрудничать с правительством Шри-Ланки и всеми другими соответствующими органами в этой связи", - добавляется в заявлении.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, около 500 человек пострадали. В понедельник в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв: около церкви, в которой был взрыв в воскресенье, взорвался грузовик, когда саперы пытались обезвредить обнаруженную бомбу.