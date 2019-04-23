Ким Чен Ын скоро встретится с Путиным
23 апреля 2019 07:23 131
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын скоро посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как сообщает агентство, в ходе визита запланированы переговоры "между товарищем Ким Чен Ыном и президентом РФ".
Отмечается, что визит лидера КНДР состоится по приглашению российского президента Владимира Путина.
Это первое официальное подтверждение в СМИ КНДР планируемой встречи лидеров двух стран. Место и время проведения саммита агентство не приводит.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
22 апреля 22:54 697
В США сорвали покушение на Обаму и Клинтон
22 апреля 21:36 1 183
Трагедия в Стамбуле, рухнула жилая многоэтажка
22 апреля 19:55 418
Пять человек погибли от землетрясения на Филиппинах
22 апреля 19:33 499
В Цюрихе задержали трех человек из-за нападения на генконсульство Турции
22 апреля 19:20 500
Subaru отзывает 52 тысячи автомобилей
22 апреля 23:12
Из Баку в Турцию запустили еще один авиарейс - ФОТО
-
22 Апр. 08:36 14 262
-
22 Апр. 16:49 8 949
-
22 Апр. 14:11 8 700
-
22 Апр. 08:58 8 252
-
22 Апр. 18:13 7 246