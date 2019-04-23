Селфи спасателей с двумя гориллами покорило пользователей Сети - ВИДЕО
23 апреля 2019 10:06 204
Эти кадры пришли из самого сердца Африки, и их можно смело назвать главными фотографиями дня. В Демократической Республике Конго волонтеры местного национального парка сделали селфи со своими друзьями-гориллами. И ведут они себя как люди.
А дело в том, что сотрудники заповедника нашли их еще детенышами в джунглях. Мать у них убили браконьеры. Так что эти гориллы выросли с людьми, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.
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