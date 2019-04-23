Итальянский бренд Red Valentino представил летнюю коллекцию, вдохновленную мексиканскими мотивами.

Что приходит на ум, когда мы говорим о Мексике? Жгучие красавицы, соленая текила, яркая вышивка и, конечно же, незабываемые произведения Фриды Кало!

Все это вдохновило дизайнера Red Valentino Пьера Паоло Пиччоли на создание неповторимой летней коллекции в стиле мексиканских революционерок. Тут вы можете найти все - пестрые длинные юбки и платья, крупные вышитые розы, обилие красного цвета, хлопок и шифон, длинную бахрому и сандалии на толстой подошве - все краски и мотивы южной природы и древних национальных традиций.

При этом, сохраняя мексиканский дух, коллекция отвечает требованиям современной моды и сдержанного городского стиля: модели не имеют лишних деталей, комфортны в носке и сочетают броские принты с однотонными материалами.

21 век внес свои коррективы: шифоновые юбки дополняются сейчас ультракороткими шортами, блузки с открытыми плечами шьются в спортивном стиле из трикотажа, романтичные платья носятся с парками, а кружевные топы - с брюками в стиле милитари. Добавились куртки - косухи и джинсовые, комбинезоны с широкими брючинами и легкие ветровки. Но в любой образ из коллекции с легкостью вносится мексиканский дух с помощью традиционного платка, повязанного на волосы, или туфель, украшенных национальным принтом.

Приобрести новую коллекцию можно в бутике бренда по адресу: пр. Нефтчилер, 151, Port Baku Mall, 2-й этаж.

Тел: +994502623060