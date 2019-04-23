В прошлый четверг, 18 апреля на острове Тайвань был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6.1 балла, в результате чего на горных массивах произошёл камнепад.

Видеорегистратор, установленный в машине такси запечатлел последствия землетрясения. Огромный валун упал прямо перед транспортным средством. Работник таксомоторного парка сохранил самообладание и продолжил управлять автомобилем, с клиентами в салоне. Но вскоре вынужден был остановиться перед легковушкой другого участника дорожного движения, который угодив под камнепад , не стал рисковать и продолжать движение по опасному участку пути, передает Day.Az со ссылкой нa rai77.com.

К счастью, никто в результате камнепада не пострадал.

Местные СМИ сообщили, что во время землетрясения пострадали 17 человек. Движение по всем горным дорогам было перекрыто на сутки.

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