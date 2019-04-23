Китай сделал представление США из-за решения не продлевать действие исключения из санкций на покупку иранской нефти, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать действие исключений из санкций на покупку иранской нефти. Исключения распространялись в том числе и на Индию. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

"Действия США ведут к росту напряженности на Ближнем Востоке и волатильности на международном энергетическом рынке. Мы призываем США проявить ответственность, играть конструктивную роль, а не наоборот. Китайская стороны уже сделала США представление в связи с этим", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.