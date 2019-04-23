Камеры видеонаблюдения незадолго до теракта в церкви Святого Себастьяна на Шри-Ланке зафиксировали предполагаемого террориста. Видео опубликовано на сайте Sky News.

На записи видно, как молодой бородатый мужчина с рюкзаком за спиной передвигается рядом со зданием. Затем камеры фиксируют его входящим в церковь. Видео останавливается до момента взрыва, передает Day.Az со ссылкой нa lenta.ru.

Отмечается, что по меньшей мере 110 человек были убиты в церкви Святого Себастьяна. Всего в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погиб 321 человек, более 520 ранены. Среди погибших - 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.

На следующий день, 22 апреля, в столице Шри-Ланки Коломбо произошел еще один взрыв: сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

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