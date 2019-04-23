В Тюмени родители буквально в последнюю минуту спасли маленького ребенка из горящей машины, вытащив его из заполненного дымом салона, и отбежали на безопасное расстояние. Видео с места происшествия опубликовано в группе "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте".

На кадрах видно, что на парковке горит белая "Волга", и пламя вырывается из-под кузова. С автомобилю подбегают несколько человек, один из них открывает капот, и становится видно, как горит двигатель. Второй человек открывает заднюю дверь, вытаскивает сидящего внутри мальчика, и они убегают, передает Day.Az со ссылкой нa lenta.ru.

По информации "72.ру", причиной пожара стала вспышка топливо-воздушной смеси. Никто не пострадал.

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