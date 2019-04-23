"ИГ" взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
23 апреля 2019 15:23 340
Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
При этом группировка не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.
В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов: первые шесть прогремели в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой - в Дехивале на западе острова, восьмой - в пригороде Коломбо.
Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике. Жертвами стали 321 человек, более 520 пострадали. Задержаны 40 подозреваемых. Двадцать третье апреля объявлено днем траура по погибшим.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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