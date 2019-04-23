Елизавета II пригласила Трампа в Британию
23 апреля 2019 16:21 171
Королева Великобритании Елизавета II заявила, что президент США Дональд Трамп принял приглашение посетить королевство с государственным визитом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.
Букингемский дворец подтвердил, что королева пригласила президента и его жену в Великобританию с 3 июня по 5 июня, и лидер США согласился.
Дворец подтвердил, что Трамп совершит трехдневный государственный визит в Великобританию.
Другие детали предстоящего визита и его программы будут объявлены в свое время, отметили во дворце.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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