Парламент Ирана принял закон о контрсанкциях против США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает агентство Tasnim.

Как отмечается, принятый документ обязывает администрацию Ирана принять ограничительные меры в отношении американской стороны.

Закон является частью всеобъемлющего плана по противодействию "враждебной политике" США.

Ранее в Белом доме сообщили, что Вашинтон больше не будет выводить из под действия санкций страны, которые закупают нефть у Ирана. Тегеран в свою очередь пообещал ответить на это решение.