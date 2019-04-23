Сотрудники разведки Шри-Ланки получили предупреждение о предстоящих на острове атаках до того, как в разных частях страны прогремели теракты. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на источники.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 321, более 520 человек пострадали.

"ИГ" взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке.

Агентство сообщает со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Шри-Ланки и в правительстве Индии, что сотрудники индийских спецслужб связались со своими шриланкийскими коллегами за несколько часов до первого взрыва и сообщили, что существует серьезная угроза для церквей на острове. Другие источники сообщили, что предупреждение об угрозе было отправлено из Индии в субботу вечером. Источник в правительстве Индии заявил, что спецслужбы Шри-Ланки получили предупреждение 4 и 20 апреля.

Как передает агентство, премьер-министр Шри-Ланки заявил, что Индия предоставила Шри-Ланке "особые разведданные".