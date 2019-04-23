Компания Tesla в очередной раз сделала несколько громких заявлений. На презентации нового микрочипа для бортовых компьютеров своих электромобилей Илон Маск пообещал выпустить более миллиона робокаров на дороги США уже через год.

Сервис беспилотных такси стал новым проектом компании Tesla: утверждается, что до появления на улицах автомобилей с системой полностью автономного управления осталось совсем немного.

Правда, даже в США законодательная система пока не готова к такой массированной атаке беспилотников, однако в Tesla полны оптимизма. Уверенность компании базируется на новом чипе, разработанном совместно с Samsung. Утверждается, что он один способен обеспечить обработку всей информации, поступление которой обеспечит комплекс бортовых датчиков, сенсоров и радаров.

Кроме того, одним из достоинств чипа Маск назвал то, что он изначально разрабатывался для того, чтобы стать "мозгом" системы автономного управления: разработка так и называется - Full Self Driving Chip. По словам руководителя Tesla, новый чип является лучшим в сегменте, хотя, как отмечает агентство Automotive News, в компании nVidia уже отметили, что система, основанная на нескольких их чипах, будет куда производительнее, а сравнивать работу одной схемы с работой целого компьютера некорректно.

Наконец, Маск подтвердил, что в Tesla идет работа над автомобилем, вообще лишенным органов управления, то есть полностью беспилотным, и, по его словам, такой транспорт появится на свет уже года через два. Между тем, по сообщению агентства, некоторые эксперты отрасли уже заявили, что целью громких заявлений Tesla было произвести положительное впечатление на инвесторов, так как прозвучали они как раз на специально организованном закрытом мероприятии.