19:20

У задержанных в Махачкале и Дагестане сторонников террористической группировки "Исламское государство" изъяли компоненты бомб, револьвер, гранаты, ножи и выстрелы к гранатомету. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

"В процессе проведения обысковых мероприятий по местам жительства и личного досмотра участников МТО обнаружено и изъято: компоненты для изготовления СВУ, револьвер кустарного производства, ВОГ - 4 штуки, гранаты - 2 штуки, боевые ножи - 3 штуки, магазины от автомата Калашникова - 2 штуки, более 80 патронов различного калибра, записи суицидального характера", - говорится в сообщении.

Следственные органы МВД России по Республике Дагестан в отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК России (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

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18:48

ФСБ задержала в Махачкале и Грозном пятерых членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), планировавших теракты. Об этом, как передает Day.Az, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Участниками группы осуществлялись действия по подготовке преступлений террористического характера в отношении сотрудников полиции в городах Каспийске и Грозном. В этих целях бандитами с использованием инструкций, полученных посредством сети Интернет, планировалось изготовление самодельного взрывного устройства", - сообщили в ЦОС ФСБ.

В ходе обысков у участников группы изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, револьвер, гранаты и записи суицидального характера.