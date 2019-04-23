В Лодоне прошел массовый лежащий протест против глобального потепления - сотни человек легли на пол в Музее естествознания британской столицы, притворившись мертвыми. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Акция была организована представителями движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), чьи демонстрации за последнюю неделю буквально охватили британскую столицу.

Эко-протестующие поставили в центре Лондона палатки и потребовали от политиков озвучить правду об опасности климатических изменений. Они хотят, чтобы чиновники сели с ними за стол переговоров.

"Это яркое проявление нашей позиции, потому что очень много людей действительно обеспокоены тем, к чему ведет изменение климата. Пусть правительство прибегает к каким-то конструктивным действиям", - говорит одна из участниц протеста.