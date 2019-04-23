Порывистый ветер сорвал тренировку парашютной группы в окрестностях бразильского Манауса - один спортсмен застрял в колючей проволоке, а его напарник врезался в стену жилого дома и чудом остался жив. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает Globo.com. Установленная на шлеме экстремала камера запечатлела его "встречу" с кирпичной кладкой.

Трио из состава группы Fly ежедневно тренируется в небе над Манаусом, но днем 4 апреля молодые люди забыли сделать поправку на сильный ветер: им не то что не удалось составить фигуру в воздухе, но и приземлиться в привычном месте.

Нормально вернуться удалось только одному спортсмену - он коснулся земли на поле на окраине города. Его товарища ветер снес на несколько километров в сторону, а стропы его парашюта запутались в колючей проволоке, закрепленной на высоком заборе. Однако больше всех не повезло (и в то же время повезло) 28-летнему Исраэлю Гимарайншу - он на полной скорости врезался в стену небольшого дома и зацепил кондиционер.

На шум выбежали местные жители, они же оказали первую помощь пострадавшему. Исраэль, к собственному удивлению, отделался синяками и ссадинами, так что в госпитале не задержался, отправившись с товарищами благодарить фортуну в ближайший бар.